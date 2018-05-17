ЦБ сообщил о возможном росте тарифа ОСАГО

Тариф ОСАГО после повышения максимальной и понижения минимальной базовой ставки тарифа на 20% может вырасти в проблемных регионах, где убыточность ОСАГО высока, сообщил ТАСС зампред Центробанка Владимир Чистюхин в кулуарах юридического форума в Санкт-Петербурге.

«Конечно, в проблемных регионах, там где убыточность высокая, наверное, в первое время после предоставления больших возможностей по повышению тарифа, тариф будет повышен. Будет ли он повышен до максимальной границы — покажет время», — сказал он.

Чистюхин не исключил, что в регионах, где убыточность находится на приемлемом уровне, страховщики смогут не повышать тариф, а где-то, возможно, его понизить.