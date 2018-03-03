ЦБ прогнозирует рост ВВП России в I квартале 2018 года на уровне 1,5-1,8%

Рост ВВП России в первом квартале 2018 года, по оценке ЦБ РФ, составит 1,5-1,8%, пишет ТАСС. Об этом говорится в комментарии Банка России «Экономика» за февраль.

«По оценкам, расширение совокупного спроса продолжит поддерживать производственную активность, не оказывая чрезмерного инфляционного давления. В первом квартале 2018 года темп прироста ВВП, по оценке, составит 1,5-1,8%», — говорится в документе ЦБ РФ.

Кроме того, по оценкам Банка России, расширение промышленного производства в феврале — марте 2018 года продолжится в условиях дальнейшего увеличения совокупного спроса, однако несколько более низкими темпами.

В январе 2018 года большинство индикаторов указывали на возобновление роста экономической активности в годовом выражении после ее снижения под влиянием временных факторов в конце прошлого года, говорится в материалах ЦБ РФ. «Продолжилось расширение потребительского спроса. Оборот розничной торговли вырос как в годовом, так и в месячном сопоставлении с исключением сезонности», — говорится в комментарии регулятора.