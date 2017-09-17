ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5%

ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 8,5% годовых, сообщает ТАСС.

«Совет директоров Банка России 15 сентября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 8,50% годовых», — говорится в сообщении регулятора.

Банк России отмечает, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти, поэтому «на горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки». При этом регулятор добавляет, что среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз.