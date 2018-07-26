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  3. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о повышении НДС до 20%

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о повышении НДС до 20%

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26.07.2018

Бюджетный комитет Совфеда в четверг рекомендовал палате одобрить закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%.

Закон предусматривает сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Одновременно до 2025 года продляется действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Крым и Севастополь, а также устанавливается аналогичная ставка для авиаперевозок в регионы Дальнего Востока. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год, сообщает РИА Новости.

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