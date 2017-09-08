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Большинство россиян считают экономическую ситуацию удовлетворительной

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08.09.2017

Более половины россиян считают экономическую ситуацию в России удовлетворительной, приводит данные проведенного опроса фонд «Общественное мнение».

Согласно опросу, 53% россиян полагают, что экономическая ситуация в стране удовлетворительная, 35% считают ее плохой, 7% — хорошей, а 5% затруднились с ответом.

Кроме того, опрос выявил, что большинство респондентов не видит изменений в экономической ситуации в России. Так, изменений не замечают 36% опрошенных, 34% респондентов отмечают ухудшение обстановки, 22% полагают, что она изменяется позитивно, а 8% не дали оценки.

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