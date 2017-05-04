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Более 81% россиян одобряют работу Путина

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04.05.2017

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 81,6% россиян, работу главы правительства Дмитрия Медведева положительно оценивают 52,1%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, в конце марта уровень одобрения деятельности президента составлял 82,7%, к середине апреля этот показатель снизился до 80,8%. Опрос, проведенный в последнюю неделю апреля, показал, что работу главы государства положительно оценивают 81,6% россиян.

Рейтинг одобрения деятельности Медведева немного снизился по сравнению с концом марта — с 54,8% до 52,1%. Уровень одобрения деятельности кабинета министров также стал немного меньше: если в конце марта он составлял 61,5%, то в конце апреля опустился до 56,0%.

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