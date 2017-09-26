Более 75 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Орловской области в 2017 году

Об этом проинформировала руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова на аппаратном совещании в областной администрации.

В 2017 году отдых и оздоровление детей осуществляли 13 загородных лагерей, 2 санатория, 30 лагерей палаточного типа.

В санаториях отдохнули 1,4 тыс. детей, в загородных оздоровительных лагерях — более 5 тыс. детей, в лагерях с дневным пребыванием — 18,8 тыс. детей, в палаточных лагерях — более 1 тыс. детей.

За пределами области Орловской области в составе организованных групп оздоровлено 277 детей, из них 208 детей — на Черноморском побережье. В частности, 194 ребенка, проявивших особые успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности отдыхали в федеральных детских центрах «Артек» (126 детей), «Смена» (36 детей), «Орленок» (32 ребенка) по линии Министерства образования и науки Российской Федерации. 6 воспитанников Нарышкинской школы-интерната отдохнули в федеральном детском центре «Смена». 8 юных орловских спортсменов участвовали в учебно-тренировочных сборах в Краснодарском крае.

Проведено 66 профильных смен, в которых приняли участие 4094 ребенка.

На организацию детской оздоровительной кампании за 8 месяцев 2017 года из бюджетных и внебюджетных источников израсходовано 177,4 млн рублей.