Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.09.2017 Вторник 11:20
сейчас в эфире
11:15
Телесериал
Громовы. 8-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Более 75 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Орловской области в 2017 году

Более 75 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Орловской области в 2017 году

Версия для печати

26.09.2017

Об этом проинформировала руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова на аппаратном совещании в областной администрации.

В 2017 году отдых и оздоровление детей осуществляли 13 загородных лагерей, 2 санатория, 30 лагерей палаточного типа.

В санаториях отдохнули 1,4 тыс. детей, в загородных оздоровительных лагерях — более 5 тыс. детей, в лагерях с дневным пребыванием — 18,8 тыс. детей, в палаточных лагерях — более 1 тыс. детей.

За пределами области Орловской области в составе организованных групп оздоровлено 277 детей, из них 208 детей — на Черноморском побережье. В частности, 194 ребенка, проявивших особые успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности отдыхали в федеральных детских центрах «Артек» (126 детей), «Смена» (36 детей), «Орленок» (32 ребенка) по линии Министерства образования и науки Российской Федерации. 6 воспитанников Нарышкинской школы-интерната отдохнули в федеральном детском центре «Смена». 8 юных орловских спортсменов участвовали в учебно-тренировочных сборах в Краснодарском крае.

Проведено 66 профильных смен, в которых приняли участие 4094 ребенка.

На организацию детской оздоровительной кампании за 8 месяцев 2017 года из бюджетных и внебюджетных источников израсходовано 177,4 млн рублей.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42207

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.09.2017

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

26.09.2017

Орловчанин Леонид Панфилов выиграл серебряную медаль на Чемпионате России по картингу

25.09.2017

26 сентября в Кромах перезахоронят останки бойцов Красной Армии

2
25.09.2017

Потомский открыл выставку «80 лет Орловской области»

25.09.2017

30 сентября в Орле пройдет Всероссийский день ходьбы

$ USD57.566(-0.09)26.09
€ EUR68.5553(-0.52)26.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online