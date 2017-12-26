Более 600 орловцев пополнили ряды Вооруженных Силы РФ в ходе осеннего призыва.

Такие цифры сегодня были озвучены на заседании призывной комиссии Орловской области.

В подведении предварительных итогов осеннего призыва 2017 года приняли участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, военный комиссар Орловской области Сергей Старков, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Андрей Бояров.

Как было сообщено, задание штаба Западного военного округа регион выполнил в полном объеме. Вызову на призывные комиссии подлежали свыше 3,5 тыс. орловцев. Отсрочку получили около 1,9 тыс. человек. Освобождено от призыва 590 парней.

Из более чем 600 призванных юношей 27 % имеют высшее образование.

По итогам проделанной работы Орловщина получила высокую оценку командующего войсками Западного военного округа Андрея Картаполова.

Александр Бударин также положительно охарактеризовал деятельность муниципальных призывных комиссий. Он сделал акцент на необходимости совершенствования работы с гражданами, уклоняющимися от призыва.

Сергей Старков поблагодарил членов Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей», которые оказывают систематическую поддержку призывникам и военнослужащим.

Он особо отметил, что ряды Вооруженных Сил РФ этой осенью пополнили 15 представителей орловского казачества.

Также в рамках заседания обсуждалась необходимость возобновления практики военно-спортивных сборов допризывной молодежи.