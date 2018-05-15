Более 6 млн детей отдохнут в оздоровительных лагерях этим летом

Более 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления примут летом 2018 года более 6 млн детей. Об этом сообщил во вторник и. о. статс-секретаря — замглавы Минобрнауки Павел Зенькович на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сообщает ТАСС.

«С чем мы подходим к летне-оздоровительной кампании: в этом году планируется к открытию 45 тыс. 136 организаций отдыха и оздоровления детей», — сказал Зенькович, уточнив, что это на 1 тыс. меньше, чем год назад. — Во всех лагерях планируется осуществить оздоровление свыше 6 млн детей, в прошлом году было почти на 1 млн меньше«.

Он напомнил, что в прошлом году удалось сформировать реестры лагерей, которые в дальнейшем будут сведены в единый перечень. «Перед отправкой детей родители могут посмотреть, свериться, есть ли такой лагерь», — отметил и. о. замглавы Минобрнауки.

«Что касается средств, которые будут потрачены на оздоровительную кампанию, то консолидированный бюджет — 48 млрд рублей. Это практически соизмеримо с цифрой прошлого года, когда она составляла 47,7», — уточнил Зенькович.