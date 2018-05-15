Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.05.2018 Вторник 13:15
сейчас в эфире
12:55
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Более 6 млн детей отдохнут в оздоровительных лагерях этим летом

Более 6 млн детей отдохнут в оздоровительных лагерях этим летом

Версия для печати

15.05.2018

Более 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления примут летом 2018 года более 6 млн детей. Об этом сообщил во вторник и. о. статс-секретаря — замглавы Минобрнауки Павел Зенькович на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сообщает ТАСС.

«С чем мы подходим к летне-оздоровительной кампании: в этом году планируется к открытию 45 тыс. 136 организаций отдыха и оздоровления детей», — сказал Зенькович, уточнив, что это на 1 тыс. меньше, чем год назад. — Во всех лагерях планируется осуществить оздоровление свыше 6 млн детей, в прошлом году было почти на 1 млн меньше«.

Он напомнил, что в прошлом году удалось сформировать реестры лагерей, которые в дальнейшем будут сведены в единый перечень. «Перед отправкой детей родители могут посмотреть, свериться, есть ли такой лагерь», — отметил и. о. замглавы Минобрнауки.

«Что касается средств, которые будут потрачены на оздоровительную кампанию, то консолидированный бюджет — 48 млрд рублей. Это практически соизмеримо с цифрой прошлого года, когда она составляла 47,7», — уточнил Зенькович.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/46709

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.05.2018

Клычков встретился с орловским космонавтом Мисуркиным

15.05.2018

Госдума приняла закон о зачислении в дорожные фонды штрафов за нарушение ПДД

15.05.2018

Федерация бадминтона Орловской области планирует развивать бадминтон в школах

14.05.2018

Медведев подписал концепцию по развитию туризма до 2025 года

14.05.2018

На Орловщине увеличилась молочная продуктивность коров

$ USD61.7684(+0.03)15.05
€ EUR73.943(+0.43)15.05

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online