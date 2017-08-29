Более 16 млн кв метров аварийного жилья ликвидировано в России за 10 лет

Реализация программы по переселению из ветхого жилья за 10 лет позволила ликвидировать в России 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда, пишет ТАСС. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во время рабочей поездки в Свердловскую область.

«Эта работа позволила в период кризиса локализовать множество рабочих мест в строительной отрасли, в смежных отраслях, 16,5 млн кв. метров аварийного жилья за это время ликвидировано в нашей стране», — сказал Козак. Он добавил, что за последние 10 лет было отремонтировано более 200 тыс. домов, более 20 миллионов россиян получили комфортное жилье.

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