Более 1,5 тыс. человек почтили память жертв теракта в Беслане

Память жертв теракта в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии в первый день трехдневной вахты почтили более 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу ТАСС сотрудник правоохранительных служб.

«Более 1,5 тыс. человек посетили школу, поток людей стал меньше, но они продолжают приходить. Порядка 150 человек в этот день посетили мемориальный комплекс «Города ангелов», — сказал собеседник агентства.

Траурные мероприятия начались в разрушенной школе со школьного звонка в 09:15 мск, извещающего о первом выстреле террористов, который раздался во дворе школы.

Люди приходили с цветами, зажигали у фотографий погибших в спортзале свечи, во двор школы принесли и игрушки, воду, которую не разрешали заложникам пить террористы, удерживая в спортзале в течение трех дней. Траурная церемония проходила в полном молчании, которое прерывалось плачем.