Более 10 млрд руб. вложат в развитие и инвестпроекты моногородов России до конца 2018 г.

Инвестиции в развитие инфраструктуры и реализацию инвестиционных проектов моногородов России в 2018 году составят около 4,8 млрд рублей, пишет ТАСС. До конца 2017 года на эти цели направят еще около 6 млрд рублей, сообщил во вторник генеральный директор государственной некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов.

«Бюджет программы [на 2018 год] сейчас формируется — порядка 4,8 млрд рублей <...> До конца года у нас планы — еще около 6 млрд набрать. Соответственно, где-то 10 млрд [рублей] до конца года и на следующий год у нас планы», — сказал он на пресс-конференции по итогам стратегической сессии «Моногорода: живем по-новому» в Новокузнецке.

Кривогов уточнил, что с начала 2017 года в программу попали проекты примерно на 3 млрд рублей. Часть из запланированных до конца года 6 млрд рублей, по его словам, могут выделить Новокузнецку, соответствующие переговоры сейчас ведутся.

Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры и реализацию инвестиционных проектов в моногородах. Сейчас в программу входят 24 моногорода в разных регионах страны. Планируется, что к ним присоединятся еще 20 городов.

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