Апелляцию на ЕГЭ можно будет подать через Skype

Апелляцию по результатам ЕГЭ можно будет подать через мессенджер Skype. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра образования и науки — глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«У нас сейчас дистанционная апелляция вводится. Можно по Skype оспорить набранные баллы, обсудить работу. Это особенно удобно для удаленных регионов, чтобы не ехать в Москву», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что апелляция бывает нескольких видов. «Первая, когда вы подаете документы, и можно не приезжать на конфликтную комиссию, заочная апелляция. Второй вид, когда вы можете приехать на апелляцию, и вы можете записать [на диктофон] апелляцию, никто вас не ограничивает», — сказал замглавы Минобрнауки.

Он подчеркнул, что, несмотря на протесты некоторых членов комиссии, такое право есть. «У нас же видеонаблюдение есть на экзамене. Все записи хранятся три месяца, и при необходимости к ним можно обратиться. Тоже самое и на апелляции. Мы сегодня рассматриваем вопрос видеофиксации хода апелляции. Через какое-то время и апелляции будут записываться», — отметил Кравцов.