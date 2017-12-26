Исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Новым годом и Рождеством поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

В тексте поздравительной телеграммы говорится:

«Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Сердечно поздравляю Вас с Новым, 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего!

Пусть наступающий год принесет Вам, Вашим родным и близким, всем гражданам России благополучие и счастье!

Мэр Москвы Сергей Сергеевич Собянин».