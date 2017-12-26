Андрея Клычкова с Новым годом и Рождеством поздравил мэр Москвы Сергей Собянин
26.12.2017
Исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Новым годом и Рождеством поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
В тексте поздравительной телеграммы говорится:
«Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас с Новым, 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего!
Пусть наступающий год принесет Вам, Вашим родным и близким, всем гражданам России благополучие и счастье!
Мэр Москвы Сергей Сергеевич Собянин».
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