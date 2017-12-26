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  3. Андрея Клычкова с Новым годом и Рождеством поздравил мэр Москвы Сергей Собянин

Андрея Клычкова с Новым годом и Рождеством поздравил мэр Москвы Сергей Собянин

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26.12.2017

Исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Новым годом и Рождеством поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

В тексте поздравительной телеграммы говорится:

«Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Сердечно поздравляю Вас с Новым, 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего!

Пусть наступающий год принесет Вам, Вашим родным и близким, всем гражданам России благополучие и счастье!

Мэр Москвы Сергей Сергеевич Собянин».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/43997

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