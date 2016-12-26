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  3. Андрей Усиков выразил соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе

Андрей Усиков выразил соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе

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26.12.2016

От коллектива администрации города и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи авиакатастрофой над Черным морем, унесшей жизни 92 человек. Среди них четверо орловцев — выпускников Орловского государственного института искусств и культуры. Это невосполнимая утрата для родных и близких погибших. Известие о трагедии соотечественников и земляков болью отозвалось в наших сердцах. В эти тяжелые дни орловцы скорбят вместе со всей страной. Россия потеряла тех, кто служил людям, своей стране.

Мы выражаем искреннее человеческое сочувствие каждому, кто потерял в этой авиакатастрофе своих родных и близких.

Вряд ли найдутся такие слова, которыми можно заполнить пустоту от такой горькой потери. Мы от всего сердца желаем всем сил и мужества, чтобы пережить это горе.

Ранее со словами соболезнования выступил Губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Напомним, что самолет Минобороны РФ, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова, исчез с экранов радаров в 05:40, через несколько минут после вылета из Адлера. 92 человека, находившихся на борту, погибли.

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