Андрей Усиков подвел итоги работы по гражданской обороне

23 декабря состоялось совещание главы администрации города Орла Андрея Усикова с руководителями спасательных служб и служб жизнеобеспечения. Оно было посвящено подведению итогов работы за 2016 год в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Как отметил в своем докладе начальник управления по безопасности администрации города Орла Игорь Тарасов, в уходящем году чрезвычайных ситуаций в областном центре не произошло.

Всего в течение года в городе трижды вводился режим повышенная готовность: в связи с прохождением урагана, возможным паводком и на период проведения массовых мероприятий.

Также в городе прошло три смотра готовности сил и средств к ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций. Все представленные формирования показали твердые знания, умения и навыки, а также хорошую экипировку и оснащение.

На территории города состоялось два месячника пожарной безопасности в жилом секторе. Вместе с представителями управляющих компаний, председателями уличкомов и домкомов, специалистами территориальных управлений администрации города была проделана большая работа. Такое сотрудничество позволило добиться снижения количества пожаров.

Совместно с «Орелоблэнерго» и Департаментом социальной защиты населения в этом году удалось установить в домах 20 многодетных семей приборы пожарной сигнализации. Эта работа будет продолжена.

Купальный сезон прошел в штатном режиме. Благодаря взаимодействию с Департаментом здравоохранения и руководством УМВД удалось решить вопрос дежурства медицинских работников и усиления охраны общественного порядка на городских пляжах.

Особое внимание в этом году уделялось вопросам подготовки и обучения должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС. Обучение за отчетный период прошли 350 человек.

Также на совещании состоялось награждение победителей различных смотров-конкурсов по гражданской обороне, вручение благодарственных писем и почетных грамот.

В городских соревнованиях «Школа безопасности» среди общеобразовательных учреждений победили учащиеся школы № 2.

В смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны победили компании «Орелнефтепродукт» и «Орелстройиндустрия».

Лучшей дежурно-диспетчерской службой стала служба «Газпром газораспределение».

Лучшей среди спасательных служб стала служба «Орелоблэнерго».

Первое место в смотре-конкурсе на лучший сборный эвакуационный пункт заняло предприятие «Гамма», лучший санитарно-обмывочный пункт — «Орелтеплосервис», лучшая станция обеззараживания техники — ПАТП-1.

Лучшим объектом в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций признан «Орелподоканал».