Андрей Усиков лично проверил новогоднее освещение в Орле

По информации пресс-службы городской администрации, 22 декабря глава администрации города Орла Андрей Усиков совершил объезд областного центра с целью лично проинспектировать состояние праздничной новогодней иллюминации. В объезде также участвовали директор МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Дмитрий Зуев, главы территориальных управлений по районам и представители орловских СМИ.

Объезд прошел во всех районах города, однако особое внимание было уделено центральной площади и ул. Ленина. Гостиницу «Салют» украшают новогодние баннеры, по улице Горького между зданиями Главпочтампа и Ростелекома размещена световая перетяжка. Перед зданием драматического театра установлены световые композиции в виде звёзд. С противоположной стороны рядом с памятником В.И. Ленину установлена световая надпись «С Новым Годом!», а также подсветка двадцати елей. Таким образом, сформирован законченный визуальный ряд праздничного оформления площади.

На ул. Ленина полностью завершено оформление праздничной подсветки. Здесь размещены яркие гирлянды, ими, в том числе, украшены 44 дерева.

«В этом году мы отказались от украшения лампами крон деревьев, — сказал Усиков. — Гирлянды в кронах затрудняют обрезку деревьев весной. По примеру других городов в Орле праздничная подсветка будет подчеркивать стволы».

Как пояснил Дмитрий Зуев, всего в украшение улицы Ленина было вложено 670 тысяч рублей. Напряжение электричества во всех гирляндах составляет 24 вольта, что безопасно для здоровья людей.

Особенно ярким и нарядным предстанет в этом году Александровский мост. На нем установлены 16 новых световых композиций — так называемые «люстры». В прошлом году уже были установлены четыре, так что этой зимой украшены все 20 световых опор моста. По словам Дмитрия Зуева, эта иллюминация находится на гарантии, и подрядчики своевременно меняют перегоревшие лампы. Как отметил Андрей Усиков, в Орле ведется разработка концепции украшения других мостов. В следующем году они также порадуют орловцев праздничной подсветкой.

Также глава администрации отметил, что большой вклад в новогоднее оформление города вложили орловские предприятия и организации. Более 1500 хозяйствующих субъектов поддержали в этом город — финансово или украсив территорию. Всего на новогоднее украшение Орла было израсходовано в этом году 1,6 млн рублей. При этом 800 тысяч — из городского бюджета, остальное — средства предприятий и организаций. К примеру, в этом году в Орле украшены 116 новогодних елей. Десять из них — силами МКУ «УКХ», остальные нарядили хозяйствующие субъекты. Примечательно, что в прошлом году в Орле было наряжено всего 60 елей.

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