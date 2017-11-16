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Андрей Клычков встретился с представителями орловского бизнеса

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16.11.2017

Встреча состоялась 16 ноября в конференц-зале гостиницы «Орел». Мероприятие прошло в формате «делового завтрака».

В центре внимания участников встречи были вопросы государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, предоставления налоговых льгот.

О проблеме нехватки высококвалифицированных кадров для современных производств говорила генеральный директор ООО «Знаменский СГЦ» Елена Климова, а также представители ряда других инвесторов.

В этой связи врио Губернатора Андрей Клычков предложил инвесторам подготовить заказы на подготовку вузами и ссузами необходимых им специалистов. Глава региона подчеркнул, что над решением проблемы подготовки профессиональных кадров необходимо работать сообща предприятиям и учебным заведениям.

Кроме того, на встрече говорилось о важности своевременной и качественной подготовки документации соответствующими органами исполнительной власти для выделения субсидий инвесторам в рамках государственных федеральных программ.

Генеральный директор ЗАО Корпорация «ГРИНН» Николай Грешилов обратился к врио Губернатора области за содействием в реализации инвестиционных проектов компании.

В ходе встречи инвесторы также рассказали о планах по развитию своих производств.

В частности, генеральный директор ООО «Фригогласс Евразия» Андреас Герагидис сообщил, что компания планирует существенно увеличить объем закупок комплектующих материалов у местных поставщиков. Пока предприятие закупает большую часть материалов за рубежом, доля таких закупок у орловских производителей составляет около 20%.

Андрей Клычков предложил инвесторам проводить встречи регулярно и выносить на открытое осуждение все проблемы, связанные с реализацией инвестиционных проектов.

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