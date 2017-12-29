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Андрей Клычков: «Все принимаемые региональной властью решения мы будем выносить на широкое обсуждение, чтобы сделать инициативы понятными, а ответственность за их реализацию - максимальной»

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29.12.2017

«Все принимаемые региональной властью решения мы будем выносить на широкое обсуждение, чтобы сделать инициативы понятными, а ответственность за их реализацию — максимальной».
С такими словами врио губернатора сегодня обратился к региональным парламентариям на заседании Орловского областного Совета народных депутатов.
Глава Орловщины поблагодарил коллег за плодотворную совместную работу, поздравив с наступающими праздниками.
Он особо отметил, что в новом году предстоит решить большое количество важных задач, направленных на повышение качества жизни в регионе, пройдет масштабная избирательная кампания. По словам Андрея Клычкова, наступает время продуктивных начинаний и старта новых проектов.
На заседании депутаты внесли изменения в бюджетное законодательство 2017 года.
Член Правительства Орловской области — руководитель Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова напомнила, что законопроект был подготовлен в связи с необходимостью включения в источники финансирования дефицита региональной казны федеральных бюджетных кредитов в общем объеме 4,13 млрд рублей.
За счет бюджетных кредитов возвращены ранее привлеченные коммерческие кредиты.
Данные меры позволят в 2018 году сэкономить на обслуживании госдолга более 300 млн рублей.
Андрей Клычков сообщил, что благодаря решениям, принятым в последние три месяца, региону удалось сэкономить порядка 370 млн рублей.

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