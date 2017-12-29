Андрей Клычков вручит экземпляр книги об «Орловском Полесье» президенту страны Владимиру Путину.

Об этом глава региона сказал на презентации альбома о Национальном парке «Орловское Полесье», которая прошла в Хотимль-Кузменковской средней общеобразовательной школе Хотынецкого района. Исполняющему обязанности губернатора подарили два экземпляра нового альбома «Орловское Полесье».

Книга вышла в свет в издательском доме «Орлик» в рамках реализации проекта «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины». В составе редакционной комиссии — руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Вадим Соколов, начальник Управления культуры и архивного дела области Дмитрий Моисеев, генеральный директор издательского дома «Орлик» Александр Воробьев, а также руководители орловских музеев, краеведы. Активное участие в создании уникального альбома о хотынецком заповеднике приняли члены областного отделения общественной организации «Союз литераторов РФ»: издание дополнено стихами современных орловских авторов. Также на страницах книги можно прочесть строки из произведений наших великих земляков: Афанасия Фета, Ивана Бунина, Федора Тютчева, Михаил Пришвина.

Издание альбома «Орловское Полесье» приурочено к Году экологии в России, которым Президент страны Владимир Путин объявил 2017 год.

Издательство выпустило в свет тысячу экземпляров. В ближайшее время альбом поступит в продажу.

«Орловская область — это край истинных красот, о которых должны знать в России и за ее пределами, — сказал Андрей Клычков. — Незабываемое впечатление о нашей области создает Национальный парк „Орловское Полесье“. И сегодняшняя презентация — серьезный вклад в развитие туризма на Орловщине».

Также в Хотимль-Кузменковской школе Андрей Клычков познакомился с работами ее воспитанников, которые занимаются в студии декоративно-прикладного творчества: учатся создавать Чернышенскую и Плешковскую игрушки. Юные мастера подарили Андрею Клычкову свои поделки. Глава региона вручил детворе сладкие подарки.

Еще одним подарком школе стал набор книг, выпущенных в издательском доме «Орлик».