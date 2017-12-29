Андрей Клычков вручит экземпляр книги об «Орловском Полесье» президенту страны Владимиру Путину
29.12.2017
Андрей Клычков вручит экземпляр книги об «Орловском Полесье» президенту страны Владимиру Путину.
Об этом глава региона сказал на презентации альбома о Национальном парке «Орловское Полесье», которая прошла в Хотимль-Кузменковской средней общеобразовательной школе Хотынецкого района. Исполняющему обязанности губернатора подарили два экземпляра нового альбома «Орловское Полесье».
Книга вышла в свет в издательском доме «Орлик» в рамках реализации проекта «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины». В составе редакционной комиссии — руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Вадим Соколов, начальник Управления культуры и архивного дела области Дмитрий Моисеев, генеральный директор издательского дома «Орлик» Александр Воробьев, а также руководители орловских музеев, краеведы. Активное участие в создании уникального альбома о хотынецком заповеднике приняли члены областного отделения общественной организации «Союз литераторов РФ»: издание дополнено стихами современных орловских авторов. Также на страницах книги можно прочесть строки из произведений наших великих земляков: Афанасия Фета, Ивана Бунина, Федора Тютчева, Михаил Пришвина.
Издание альбома «Орловское Полесье» приурочено к Году экологии в России, которым Президент страны Владимир Путин объявил 2017 год.
Издательство выпустило в свет тысячу экземпляров. В ближайшее время альбом поступит в продажу.
«Орловская область — это край истинных красот, о которых должны знать в России и за ее пределами, — сказал Андрей Клычков. — Незабываемое впечатление о нашей области создает Национальный парк „Орловское Полесье“. И сегодняшняя презентация — серьезный вклад в развитие туризма на Орловщине».
Также в Хотимль-Кузменковской школе Андрей Клычков познакомился с работами ее воспитанников, которые занимаются в студии декоративно-прикладного творчества: учатся создавать Чернышенскую и Плешковскую игрушки. Юные мастера подарили Андрею Клычкову свои поделки. Глава региона вручил детворе сладкие подарки.
Еще одним подарком школе стал набор книг, выпущенных в издательском доме «Орлик».