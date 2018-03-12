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Андрей Клычков совершает рабочую поездку во Мценский район

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12.03.2018

В программе визита посещение Отрадинской районной больницы, физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Отрадинское.

Также глава региона ознакомится с деятельностью ООО «Виннер», АО «Агрофирма Мценская».

В здании администрации района Андрей Клычков ответит на вопросы местных жителей.

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