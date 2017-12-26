Андрей Клычков пришел на концерт по приглашению орловской студентки.

Глава региона посетил праздничный концерт «Песни из кинофильмов», проходящий в рамках фестиваля «Рождественские музыкальные вечера». Концерт состоялся на сцене Орловского музыкального колледжа.

Андрей Клычков получил приглашение на концерт от студентки колледжа, озвученное в ходе встречи с талантливой молодежью, которая проходила в Орловском государственном аграрном университете им. Н. В. Парахина 12 декабря. Со сцены колледжа врио Губернатора выразил признательность за сделанное приглашение, по достоинству оценив роль учебного заведения в деле подготовки молодых музыкальных мастеров.

«Этот год был для вас особенным: Орловский музыкальный колледж отметил 140-летие своего образования. Здесь учатся талантливые и перспективные молодые люди, которые могут получить качественное образование, раскрыть свой творческий потенциал. Спасибо педагогам колледжа за их благородный труд», — отметил в ходе приветственного слова к зрителям концерта Андрей Клычков.

Фестиваль «Рождественские музыкальные вечера» принадлежит к числу наиболее ожидаемых событий музыкальной жизни города. В рамках фестиваля публике представляют концертные программы, подготовленные студентами и преподавателями всех отделений колледжа, а также отдельный концерт педагогов. В рамках фестиваля представлены эстрадные композиции, джаз, классическая фортепианная музыка, хоровое пение.