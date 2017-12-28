Андрей Клычков поздравил детей-сирот из Хотынецкого района с новосельем.

Сегодня глава региона побывал в новом многоквартирном доме, построенном в Хотынце для сирот.

Отметим, что в рамках реализации инициативы Президента страны Владимира Путина в Хотынецком районе ведется планомерная работа по обеспечению детей-сирот жильем. В прошлом году для них были приобретены 9 квартир на вторичном рынке жилья.

На днях ключи от собственных квартир получили 12 человек из этой категории граждан. Еще шесть квартир в новом доме в пгт. Хотынец будет приобретено в январе 2018 года.

Андрей Клычков навестил семью Зарубиных, которая стала новоселом накануне. Хозяйка квартиры Екатерина Зарубина поделилась с представителями власти главной проблемой — отсутствием асфальтированного подъезда к дому. Глава района Евгений Никишин заверил Андрея Клычкова в том, что как только позволит погода, дворовая территория новостройки будет благоустроена.