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Андрей Клычков посетил Верховский район

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15.11.2017

Сегодня, 15 ноября, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков посетил с рабочим визитом Верховский район. Район стал шестым по счету после назначения Клычкова на должность.

В ходе традиционной встречи с жителями Клыков поддержал инициативу главы района Виктора Гладских о проведении общественных слушаний по каждому из перспективных или инфраструктурных проектов.

В частности, одна из главных проблем Верховского района — низкое качество дорог. Клычков отметил, что, по предварительным подсчетам, для приведения районных дорог в надлежащий вид требуется порядка 250 млн. руб.

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