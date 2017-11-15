Андрей Клычков посетил Верховский район

Сегодня, 15 ноября, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков посетил с рабочим визитом Верховский район. Район стал шестым по счету после назначения Клычкова на должность.

В ходе традиционной встречи с жителями Клыков поддержал инициативу главы района Виктора Гладских о проведении общественных слушаний по каждому из перспективных или инфраструктурных проектов.

В частности, одна из главных проблем Верховского района — низкое качество дорог. Клычков отметил, что, по предварительным подсчетам, для приведения районных дорог в надлежащий вид требуется порядка 250 млн. руб.