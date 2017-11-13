Андрей Клычков поручил подготовить предложения по развитию молочного животноводства

На заседании регионального правительства глава региона поручил уделить особое внимание ситуации в молочном животноводстве.

Врио Губернатора области поручил руководителю Департамента сельского хозяйства области Сергею Борзенкову и всему агропромышленному блоку областного Правительства подготовить конкретные предложения по решению этой проблемы, учитывая опыт других регионов. При этом Андрей Клычков напомнил, что месяц назад на совещании по вопросам развития сельского хозяйства в Воронеже Президент России Владимир Путин назвал отечественную селекцию и генетику основой продовольственной безопасности страны, и призвал сконцентрировать усилия на ее развитии.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, в настоящее время в регионе ведется работа по созданию новых производственных мощностей в сфере молочного животноводства. В частности, на экспертизе находится проект строительства молочно-животноводческого комплекса на 2400 голов дойных коров в Новосильском районе компании «НОБЕЛЬ-МОЛ». В Болховском районе реализует проект по увеличению мощности молочного комплекса ООО «Юпитер». 200 коров будет завезено на комплекс «Сабурово» компании «Орловская Нива». Есть планы по увеличению поголовья на 3-х орловских племзаводах.