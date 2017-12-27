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Андрей Клычков подарил юным орловцам билеты на новогоднее шоу «Ну, Погоди!» в Москве

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27.12.2017

Андрей Клычков подарил юным орловцам билеты на новогоднее шоу «Ну, Погоди!» в Москве.
Самая звездная елка страны пройдет в концертном зале «Крокус Сити Холл» 29 декабря.
В состав делегации, которая отправится в столицу на праздничное мероприятие, вошли 46 ребят из Орла, Орловского, Сосковского, Свердловского, Урицкого, Кромского районов области. Это отличники учебы, победители и призеры олимпиад, спортивных и творческих конкурсов.
Главными действующими лицами новогоднего мероприятия «Ну, погоди!» станут звезды шоу-бизнеса и персонажи популярного мультфильма. Юных орловцев ждет масштабное театрализованное представление, а также премьера новой серии мультфильма «Ну, погоди!», созданной специально для шоу.
Все дети получат сладкие подарки.
Также юные жители нашей области стали гостями новогодних представлений, организованных Министерством образования и науки Российской Федерации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятия проходили в Москве с 25 декабря. В состав делегации вошли воспитанники Нарышкинской школы-интерната.
Кроме новогоднего представления и подарков для детей была организована обзорная экскурсия по Москве, посещение ВДНХ с участием в интерактивной программе павильона «Москвариум». В Ледовом дворце ребята посмотрели шоу на льду «Руслан и Людмила».

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