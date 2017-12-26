Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.12.2017 Вторник 05:25
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Андрей Клычков передал орловской школьнице подарок президента России Владимира Путина

Андрей Клычков передал орловской школьнице подарок президента России Владимира Путина

Версия для печати

25.12.2017

Андрей Клычков передал орловской школьнице подарок от президента России — фотографию Владимира Путина с его автографом.

Юная орловчанка Полина Давыдова написала письмо президенту просто для того, чтобы поздравить главу государства с наступающим новым годом. По словам самой девочки, она долго не решалась обратиться таким образом к первому лицу страны.

Просить что-то у президента, кроме фотографии и автографа, она не стала — по словам Полины, у неё «всё есть».

Владимира Путина девочка считает «исторической личностью» и «очень важным человеком для нашей страны и для всего мира».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43965

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.12.2017

В Орловской области начал работу интерактивный сайт взаимодействия власти и граждан «Обращаем внимание»

25.12.2017

Исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков исполнил обещание, которое дал студенту Орловского реставрационно-строительного техникума

25.12.2017

Алексей Гордеев назначен полномочным представителем Президента в Центральном федеральном округе

25.12.2017

Александр Беглов назначен полномочным представителем Президента в Северо-Западном федеральном округе

25.12.2017

Исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков вручил ключи от квартир семи сиротам

$ USD58.1989(-0.12)26.12
€ EUR69.0937(-0.03)26.12

Наш опрос

Какую елку вы установите на Новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online