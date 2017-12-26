Андрей Клычков передал орловской школьнице подарок президента России Владимира Путина
25.12.2017
Андрей Клычков передал орловской школьнице подарок от президента России — фотографию Владимира Путина с его автографом.
Юная орловчанка Полина Давыдова написала письмо президенту просто для того, чтобы поздравить главу государства с наступающим новым годом. По словам самой девочки, она долго не решалась обратиться таким образом к первому лицу страны.
Просить что-то у президента, кроме фотографии и автографа, она не стала — по словам Полины, у неё «всё есть».
Владимира Путина девочка считает «исторической личностью» и «очень важным человеком для нашей страны и для всего мира».
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