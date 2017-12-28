Андрей Клычков: «Орловская область получила бюджетный кредит в размере 4,129 миллиарда рублей и уже заместила им коммерческие».

Об этом врио губернатора Орловской области Андрей Клычков сообщил РИА Новости. «Коммерческий кредит регион погашал по ставке 9,84%, тогда как ставка бюджетного — 0,1%. Это позволит в 2018 году сэкономить на обслуживании госдолга 300 миллионов рублей», — отметил глава региона, добавив, что с 27 декабря Орловская область платит уже по сниженной ставке.

27 декабря глава государства Владимир Путин на заседании Госсовета, в котором принимал участие Андрей Клычков, поручил региональным властям быстрее решить ситуацию с перекредитованием, когда кредиты берутся в коммерческих банках под большие проценты. Кроме этого, Президент России потребовал от глав регионов не набирать новые долги, а направлять бюджетные средства на оздоровление финансовой системы.

Врио губернатора Орловской области отметил, что сэкономленные средства от замещения коммерческих кредитов бюджетными могут быть направлены на финансирование других важных направлений развития области. «Регион будет и в дальнейшем оперативно реагировать на снижение ключевой ставки и снижать процентную ставку по коммерческим кредитам», — подчеркнул Андрей Клычков. Он также сообщил, что ранее уровень бюджетных кредитов в структуре госдолга региона составлял только 15,4%, теперь же этот показатель достиг 37,9%.

В 2017 году регион привлек кредитные ресурсы на сумму 7,3 млрд рублей под процентную ставку не более 9% годовых со сроком погашения до 365 дней для замещения более дорогостоящих кредитов коммерческих банков, привлеченных в текущем финансовом году по ставке 9,8% и 10%. Экономия расходов на обслуживание госдолга составила более 45 миллионов рублей в год.