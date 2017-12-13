Андрей Клычков дал старт работе регионального цифрового вещания в Орловской области

Торжественный запуск символической кнопки регионального вещания состоялся сегодня в здании Центра кодирования и мультиплексирования в посёлке Телецентр Орловского района. Благодаря этому в истории орловского телерадиовещания наступила новая эпоха: жители региона получили возможность бесплатно смотреть и слушать местные новости в цифровом формате.

В торжестве также приняли участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин, руководитель Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области Геннадий Парахин, директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Орел» Николай Куревин, директор филиала РТРС «Орловский ОРТПЦ» Андрей Шишкин.

«Как известно, Орловская область вошла в число лидеров по внедрению цифрового телевидения,− подчеркнул Андрей Клычков. — Уверен, что параллельно с этими достижениями мы сможем развивать Орловщину как высоко технологичный регион с большим будущим».

Отметим, в рамках исполнения задач федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в ноябре 2017 года ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» совместно с ВГТРК был реализован проект по регионализации цифрового эфирного телевидения в Орловской области. В цифровом формате на территории всего региона началось вещание местных программ на телеканалах «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России».

Сегодня 98,8 % населения региона (зона устойчивого покрытия) имеют возможность приема в рамках первого федерального мультиплекса общероссийских общедоступных телерадиоканалов (10 теле- и 3 радиоканалов) в цифровом формате. Завершается строительство передатчиков для каналов второго мультиплекса (10 тематических телеканалов). Охват вещанием второго мультиплекса на 1 декабря 2017 года составляет 62,4 % населения региона.

Напомним, что Российская телевизионная и радиовещательная сеть является основным исполнителем мероприятий по строительству государственной сети цифрового эфирного телевизионного вещания. Между Правительством Орловской области и РТРС подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития телевидения и радиовещания в регионе.

Цифровизация в нашем регионе началась в 2014 году. На территории Орловской области было установлено 30 передатчиков цифрового сигнала первого мультиплекса и 28 − второго мультиплекса. Благодаря внедрению новых технологий вещания, орловские телезрители могут смотреть 20 каналов первого и второго мультиплексов и слушать 3 радиоканала в цифровом формате.

В течение второго полугодия 2017 года в 60 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Орловской области, на каналах ВГТРК в составе первого мультиплекса появилась региональная врезка с местным контентом.