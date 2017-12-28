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Андрей Клычков дал поручение подготовить необходимые документы для расширения площадей хосписного отделения в Хотынце

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28.12.2017

Андрей Клычков дал поручение подготовить необходимые документы для расширения площадей хосписного отделения в Хотынце.
Отделение хосписа Комплексного центра социального обслуживания населения глава региона посетил сегодня в рамках рабочего визита в Хотынецкий район. Вместе с врио Губернатора в Хотынец прибыли Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, депутат Государственной Думы РФ Николай Земцов, члены регионального Правительства.
Комплексный центр социального обслуживания населения, в состав которого входит хоспис, расположен в здании Хотынецкой ЦРБ. Хосписное отделение было открыто в 2015 году. Оно предназначено для временного проживания граждан Орловской области, имеющих онкологическое заболевание в 3-4 стадии и нуждающихся в уходе, оказании социальной, специализированной медицинской и психологической помощи. В настоящее время в Хотынецком хосписе семь палат, он организован для проживания не более 10 человек.
Заведующий хосписным отделением Николай Мирошичев рассказал Андрею Клычкову о назревшей необходимости расширить площади хосписа. В здании центральной райбольницы есть пустующие помещения, которые могли быть переоборудованы под хосписное отделение.
На создание хосписа в Хотынце из областного бюджета было направлено свыше 3,7 млн рублей. 550 тыс. рублей было выделено дополнительно на оснащение отделения мебелью, телеаппаратурой, техническими средствами реабилитации, бытовой и медицинской техникой.
Поручение комплексного решения вопроса расширения хосписного отделения глава региона дал и.о. Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области Ирине Гаврилиной.

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