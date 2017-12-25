Алексей Гордеев назначен полномочным представителем Президента в Центральном федеральном округе

Президент России Владимир Путин подписал указ о «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе».

На должность назначен Алексей Гордеев, до сегодняшнего дня работавший губернатором Воронежской области, а ранее возглавлявший Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Указ вступил в силу со дня подписания.