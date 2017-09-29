Александр Муромский провел личный прием граждан

Прием граждан прошел вчера, 28 сентября. С просьбами к главе администрации города Орла Александру Муромскому в этот день пришли пять горожан.

Большинство обращений касались решения жилищных вопросов, по каждому — орловцы получили разъяснения. Положительно решился вопрос для семьи, которая состояла на учете на внеочередное получение жилья. В ней воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Им будет предоставлена однокомнатная квартира: подходящее жилье уже нашли, муниципалитету необходимо отремонтировать его.

Также Муромский дал поручение по включению улицы Циолковского в план ремонта улично-дорожной сети на следующий год — с просьбой отремонтировать участок обратились жители дома № 10. После того, как определится объем финансирования на ремонт дорог в 2018 году, будет принято решение отремонтировать объект капитально или выполнить ямочный ремонт. Жителям дома дали разъяснения по вопросу включения их дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды».