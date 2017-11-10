Александр Бударин встретился с заместителем президента РАН Максимом Сафоновым

Рабочая встреча состоялась в администрации Орловской области 10 ноября. В ней также приняла участие ректор Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко.

На встрече речь шла о развитии взаимодействия в научной сфере, в частности, о новом подписании соглашения о сотрудничестве между Орловской областью и Российской академией наук в сфере развития науки и технологий в связи со сменой руководства РАН и назначением врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Максим Сафонов подчеркнул, что на территории Орловской области реализуется ряд совместных проектов с РАН, которые выходят на финишную прямую. В частности, в начале декабря 2017 года на базе ОГУ им. И. С. Тургенева состоится открытие Центра оценки качества жизни. В связи с этим будут подписаны соглашения с Росстандартом, Роскачеством, Роспотребнадзором.

Первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин подчеркнул, что наш регион заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с РАН. «Создание Центра оценки качества жизни совместно с Российской академией наук и опорным университетом мы рассматриваем как стратегическое направление работы Правительства Орловской области», — сказал Александр Юрьевич.

В работе Центра будет принимать участие известный итальянский ученый — нобелевский лауреат Риккардо Валентини.