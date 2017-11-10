Александр Бударин провел прием граждан

Прием граждан первым заместителем губернатора и председателя Правительства Орловской области состоялся 9 ноября в областной администрации.

В общении с жителями области участвовали члены регионального Правительства, руководители профильных структурных подразделений администрации области и города.

В числе обратившихся была семья переселенцев из Украины, которые просили содействия в решении вопроса водоснабжения в частном доме. Еще один переселенец из Донецкой области обратился за помощью в оформлении вида на жительство.

Жители ул. Березовой пгт Знаменка просили об открытии магазина шаговой доступности. Кроме того, жители поселка обратились за содействием в открытии автобусного маршрута до села Сабурово Орловского района. Как сообщил Александр Бударин, врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков планирует в скором времени посетить пгт Знаменка, чтобы ознакомиться с проблемами жителей на местах.

В ходе приема граждан также поступили просьбы о лекарственном обеспечении, по вопросу увеличения размера пенсии и ряда других.

По всем поступившим обращениям Александр Бударин дал поручения по решению проблем заявителей.