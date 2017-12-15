Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.12.2017 Пятница 10:41
сейчас в эфире
10:05
Художественный фильм
Версальский роман|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Александр Бударин провел прием граждан по личным вопросам

Александр Бударин провел прием граждан по личным вопросам

Версия для печати

15.12.2017

Мероприятие прошло в четверг в областной администрации.

На прием к первому заместителю Губернатора и Председателя Правительства Орловской области приехали жители Орла, а также Мценского и Колпнянского районов области.

Граждане обратились к Александру Бударину с вопросами, касающимися капитального ремонта многоквартирных жилых домов, благоустройства придомовой территории, оплаты услуг ЖКХ, предоставления земельного участка.

По поручению Губернатора Александр Бударин вручил ветерану спорта из Мценска Василию Ранневу юбилейную медаль «80 лет Орловской области».

Василий Иванович родился и вырос в Мценском районе. Много лет трудился в сфере сельского хозяйства Орловщины. Он − один из самых известных спортсменов района. Несмотря на почтенный возраст, Василий Иванович продолжает завоевывать награды на спортивных соревнованиях. Весной нынешнего года он вот уже в 19-й раз представлял Орловщину на XXVI чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов. Ветеран успешно выступил в забеге на 200 метров, в прыжках в длину стал серебряным призером, а в забеге на дистанции 60 метров завоевал третье место.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43770

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.12.2017

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года

15.12.2017

Клычков встретился с деятелями культуры и искусства

14.12.2017

Клычков посетил Глазуновский район

14.12.2017

Орловщина лидирует в ЦФО по темпам борьбы с наркоманией

14.12.2017

Клычков поручил увеличить численность КРС в сельхозпредприятиях региона

$ USD58.7082(-0.44)15.12
€ EUR69.4048(-0.06)15.12

Наш опрос

Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online