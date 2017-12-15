Александр Бударин провел прием граждан по личным вопросам

Мероприятие прошло в четверг в областной администрации.

На прием к первому заместителю Губернатора и Председателя Правительства Орловской области приехали жители Орла, а также Мценского и Колпнянского районов области.

Граждане обратились к Александру Бударину с вопросами, касающимися капитального ремонта многоквартирных жилых домов, благоустройства придомовой территории, оплаты услуг ЖКХ, предоставления земельного участка.

По поручению Губернатора Александр Бударин вручил ветерану спорта из Мценска Василию Ранневу юбилейную медаль «80 лет Орловской области».

Василий Иванович родился и вырос в Мценском районе. Много лет трудился в сфере сельского хозяйства Орловщины. Он − один из самых известных спортсменов района. Несмотря на почтенный возраст, Василий Иванович продолжает завоевывать награды на спортивных соревнованиях. Весной нынешнего года он вот уже в 19-й раз представлял Орловщину на XXVI чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов. Ветеран успешно выступил в забеге на 200 метров, в прыжках в длину стал серебряным призером, а в забеге на дистанции 60 метров завоевал третье место.