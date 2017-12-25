Александр Беглов назначен полномочным представителем Президента в Северо-Западном федеральном округе

Президент России Владимир Путин подписал указ о «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе».

На должность назначен Александр Беглов, до сегодняшнего дня работавший полномочным представителем Президента в Центральном федеральном Округе.

Указ вступил в силу со дня подписания.