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Актуальное интервью с организатором чемпионата "Молодые профессионалы"

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07.02.2017

Директор регионального координационного центра Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Орловской области Александр Калинин — гость студии программы «Актуальное Интервью». Передача выйдет в прямом эфире на телеканале «Первый Областной» в четверг 9 февраля. Свои вопросы Вы можете задавать по телефону 76-10-28. Начало программы в 20 часов.

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