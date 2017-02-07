Актуальное интервью с организатором чемпионата "Молодые профессионалы"
07.02.2017
Директор регионального координационного центра Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Орловской области Александр Калинин — гость студии программы «Актуальное Интервью». Передача выйдет в прямом эфире на телеканале «Первый Областной» в четверг 9 февраля. Свои вопросы Вы можете задавать по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/31042
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