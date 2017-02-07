Актуальное интервью с организатором чемпионата "Молодые профессионалы"

Директор регионального координационного центра Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Орловской области Александр Калинин — гость студии программы «Актуальное Интервью». Передача выйдет в прямом эфире на телеканале «Первый Областной» в четверг 9 февраля. Свои вопросы Вы можете задавать по телефону 76-10-28. Начало программы в 20 часов.