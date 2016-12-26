Акция памяти жертв авиакатастрофы пройдёт сегодня в 18:30 в Богоявленском соборе Орла

В список жертв крушения ТУ-154 в Сочи помимо трёх выпускников кафедры хорового дирижирования попала выпускница Орловского института культуры Надежда Марченкова. Девушка закончила факультет хореографии ОГИИК. В списке погибших она числится под фамилией Игнатьева.

Напомним, Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05.40 вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, 9 журналистов, в том числе трое сотрудников Первого канала, съёмочные группы НТВ и телеканала «Звезда», а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту самолета Минобороны Ту-154 находились четверо выпускников Орловского государственного института искусств и культуры.

Акция памяти жертв авиакатастрофы пройдёт сегодня, 26 декабря, в 18.30 в Богоявленском соборе Орла.