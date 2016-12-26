Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.12.2016 Понедельник 13:45
сейчас в эфире
13:05
Художественный фильм
Два гусара. 2-я серия|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Акция памяти жертв авиакатастрофы пройдёт сегодня в 18:30 в Богоявленском соборе Орла

Акция памяти жертв авиакатастрофы пройдёт сегодня в 18:30 в Богоявленском соборе Орла

Версия для печати

26.12.2016

В список жертв крушения ТУ-154 в Сочи помимо трёх выпускников кафедры хорового дирижирования попала выпускница Орловского института культуры Надежда Марченкова. Девушка закончила факультет хореографии ОГИИК. В списке погибших она числится под фамилией Игнатьева.

Напомним, Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05.40 вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, 9 журналистов, в том числе трое сотрудников Первого канала, съёмочные группы НТВ и телеканала «Звезда», а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту самолета Минобороны Ту-154 находились четверо выпускников Орловского государственного института искусств и культуры.

Акция памяти жертв авиакатастрофы пройдёт сегодня, 26 декабря, в 18.30 в Богоявленском соборе Орла.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/29519

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.12.2016

В 2017 году область получит 20 млн. руб. федеральных субвенций на санаторно-курортное лечение граждан

26.12.2016

Андрей Усиков выразил соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе

26.12.2016

Закон об организации отдыха детей вступит в силу с 2017 года

26.12.2016

В 2017 году сельским врачам при трудоустройстве выплатят по 1 млн. руб.

26.12.2016

В Орловском краеведческом музее открылась фотовыставка Андрея Сасина

$ USD60.8528(-0.01)24.12
€ EUR63.5425(-0.02)24.12

Наш опрос

Будете ли вы вызывать на Новый год Деда Мороза для детей?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online