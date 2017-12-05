Администрация Орла сохранит маршруты №48 и №47

Администрация города Орла сохранит маршруты № 48 и № 47, на недопустимость отмены которых ранее указал мэрии врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков.

О подготовке соответствующего постановления главы администрации Александр Муромский заявил на совещании в городской администрации 5 декабря.

Врио Губернатора области Андрей Клычков потребовал от главы Администрации Орла Александра Муромского не ликвидировать маршрутные такси № 47 «пер. Южный — Госуниверситет-УНПК через ул. Герцена», № 48 «пер. Южный — Госуниверситет-УНПК через ул. 1-я Посадская». Как подчеркнул глава региона, недопустимо принимать решения такой важности, не приняв во внимание мнение местных жителей.

Городские власти сообщили, что маршруты № 47 и № 48 обеспечивают транспортное пассажирское сообщение Железнодорожного и Советского районов г. Орла, но при этом дублируют маршрут троллейбуса № 5. В связи с этим в июне 2017 года администрация города приняла решение о прекращении обслуживания данных маршрутов частными перевозчиками.

Против отмены маршруток местные жители собрали около 7 тыс. подписей.