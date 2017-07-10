Администрация Орла начала подготовку к дню города

Областной центр начинает подготовку к дню города. Совещание на данную тему провёл мэр Василий Новиков.

Предстоящий праздник не будет круглой датой. Однако для орловцев всё равно подготовят впечатляющую программу мероприятий.

Первоочередное внимание с 1-го по 5-е августа уделят ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе лично освобождавшим Орёл от фашистов.

Также в праздничные дни подведут итоги ежегодного конкурса на лучшую улицу, дворовую территорию, дом и подъезд. А в день праздника обязательно состоятся концерт и фейерверк.