На этих выходных состоятся игры очередного тура Чемпионата Орловской области по футболу
12.07.2017
На этих выходных состоятся игры очередного тура Чемпионата Орловской области по футболу. Об этом сообщает «Орёлспорт».
После семи туров лидирует команда «Славянское» — у неё двадцать одно очко. Далее в турнирной таблице идут «Тореадор» (18 очков) и ФК «Орёл» (16 очков).
Ознакомиться с таблицей полностью можно здесь.
Расписание игр:
15 июля:
16:00 Болхов — Альтаир (Болхов)
17:00 Тореадор — Командор (микр. Зареченский)
16 июля:
15:00 ФК «Орел» — Славянское (ст. Центральный)
17:00 Оптовичок — Гидромашина (ГСОЦ)
17:00 СБ-Агро — Интер (909-й квартал)
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