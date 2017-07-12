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На этих выходных состоятся игры очередного тура Чемпионата Орловской области по футболу

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12.07.2017

На этих выходных состоятся игры очередного тура Чемпионата Орловской области по футболу. Об этом сообщает «Орёлспорт».

После семи туров лидирует команда «Славянское» — у неё двадцать одно очко. Далее в турнирной таблице идут «Тореадор» (18 очков) и ФК «Орёл» (16 очков).

Ознакомиться с таблицей полностью можно здесь.

Расписание игр:

15 июля:

16:00 Болхов — Альтаир (Болхов)

17:00 Тореадор — Командор (микр. Зареченский)

16 июля:

15:00 ФК «Орел» — Славянское (ст. Центральный)

17:00 Оптовичок — Гидромашина (ГСОЦ)

17:00 СБ-Агро — Интер (909-й квартал)

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40799

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