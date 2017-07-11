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Сформированы команды Орловской области для поездки на Кубок и Чемпионат России по легкой атлетике

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11.07.2017

Сформированы команды Орловской области для поездки на Кубок и Чемпионат России по легкой атлетике.
В их состав, в том числе, вошли победители Кубка области по легкой атлетике.
На турнире, который завершился несколько дней назад, Елена Молчанова и Александр Кудряшов заняли первую ступень пьедестала в прыжке в длину. Анастасия Шалимова, Никита Калганов, Илья Моргунов стали лучшими в беге на разные дистанции.
В итоге на Кубок России по легкой атлетике поедут Никита Калганов, Анастасия Шалимова, Евгений Харин. На Чемпионате России Орловщину будут представлять Иван Панферов, Михаил Стрелков, Евгений Харин.

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