Сформированы команды Орловской области для поездки на Кубок и Чемпионат России по легкой атлетике.

В их состав, в том числе, вошли победители Кубка области по легкой атлетике.

На турнире, который завершился несколько дней назад, Елена Молчанова и Александр Кудряшов заняли первую ступень пьедестала в прыжке в длину. Анастасия Шалимова, Никита Калганов, Илья Моргунов стали лучшими в беге на разные дистанции.

В итоге на Кубок России по легкой атлетике поедут Никита Калганов, Анастасия Шалимова, Евгений Харин. На Чемпионате России Орловщину будут представлять Иван Панферов, Михаил Стрелков, Евгений Харин.