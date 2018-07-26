99,7 % клиентов удовлетворены работой Инспекции ФНС России по Орлу
26.07.2018
Всего в первом полугодии 2018 года в адрес орловских налоговиков поступило более 11,8 тыс. оценок граждан.
Оценить работу инспекции можно несколькими способами: с помощью Интернет-сервиса «Анкетирование» на сайте ФНС России, на сайте «Ваш контроль», посредством смс-анкетирования, а также с помощью сервиса QR-анкетирования.
Налогоплательщикам предлагается высказать свое мнение о качестве оказания государственных услуг, комфортности помещений для приема граждан, профессиональном уровне сотрудников, об электронных сервисах ФНС России.
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