Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.07.2018 Четверг 11:41
сейчас в эфире
11:25
Телесериал
Горюнов. 1-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 99,7 % клиентов удовлетворены работой Инспекции ФНС России по Орлу

99,7 % клиентов удовлетворены работой Инспекции ФНС России по Орлу

Версия для печати

26.07.2018

Всего в первом полугодии 2018 года в адрес орловских налоговиков поступило более 11,8 тыс. оценок граждан.

Оценить работу инспекции можно несколькими способами: с помощью Интернет-сервиса «Анкетирование» на сайте ФНС России, на сайте «Ваш контроль», посредством смс-анкетирования, а также с помощью сервиса QR-анкетирования.

Налогоплательщикам предлагается высказать свое мнение о качестве оказания государственных услуг, комфортности помещений для приема граждан, профессиональном уровне сотрудников, об электронных сервисах ФНС России.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48103

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.07.2018

За полгода в орловский бюджет поступило на на 591,5 млн руб больше налогов, чем в аналогичном периоде 2017 года

26.07.2018

В реализацию инвестпроекта ООО «Промпарк» в Новосильском районе вложено почти 1,4 млрд руб.

26.07.2018

Клычков обсудил актуальные вопросы развития Новосильского района с его жителями

25.07.2018

Совфед рассмотрит закон о повышении НДС на 20% 28 июля

25.07.2018

Стратегия социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года вынесена на широкое общественное обсуждение

$ USD63.0836(+0.16)26.07
€ EUR73.751(+0.22)26.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online