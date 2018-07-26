99,7 % клиентов удовлетворены работой Инспекции ФНС России по Орлу

Всего в первом полугодии 2018 года в адрес орловских налоговиков поступило более 11,8 тыс. оценок граждан.

Оценить работу инспекции можно несколькими способами: с помощью Интернет-сервиса «Анкетирование» на сайте ФНС России, на сайте «Ваш контроль», посредством смс-анкетирования, а также с помощью сервиса QR-анкетирования.

Налогоплательщикам предлагается высказать свое мнение о качестве оказания государственных услуг, комфортности помещений для приема граждан, профессиональном уровне сотрудников, об электронных сервисах ФНС России.