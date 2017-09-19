97% домов в Орле готовы к отопительному сезону

Сегодня на рабочем совещании в администрации города заместитель начальника управления коммунального хозяйства и транспорта Николай Галка рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону. По его словам, 1868 из 1929 многоквартирных жилых домов Орла готовы к зиме.

По всем источникам финансирования в подготовку к отопительному периоду запланировано вложить 720 752 тыс. рублей.

Филиал ПАО «Квадра»-«Орловская генерация», выполнил ремонтные работы с заменой трубопроводов тепловых сетей по ул. Металлургов, ул. Космонавтов, пер. Артельный 8, ул. 4-я Курская 8 и ул. Красноармейская 16-18, ул. Блынского 2, ул. Рощинская 9.



ООО «Газпром теплоэнерго Орел» проведен ремонт котельных по ул. Силикатная 28, Спивака 85, Машкарина 20а, Рельсовая 7а, Щепная площадь 12б, Комсомольская 252, пер. Ботанический, Наугорское шоссе 27, 29б.



АО «Орелгортеплоэнерго» выполнены работы на тепловых сетях по ул. Латышских стрелков 109 и ул. Силикатная 28, ул. Калинина 6б, Комсомольская 185, пер. Эпподромному 2а, ул. Левый берег Оки 23а и ул. Матвеева 9. В целях повышения качества горячей воды предусмотрено оборудование тепловых узлов в жилых домах по Московскому шоссе 139 и 157.

По состоянию на 19 сентября подготовлено:

1868 из 1929 многоквартирных жилых домов;

47 школ (100%);

81 детский сад (100%);

31 учреждение здравоохранения (100%);

279 из 326 котельных;

189 км из 261 км тепловых сетей.

Отремонтировано около 1114 км сетей электроснабжения, 985 км сетей газоснабжения.

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