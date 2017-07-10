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9 июля в Орле пройдет спортивный праздник

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07.07.2017

9 июля в Орле пройдет Фестиваль силовых видов спорта и боевых искусств.

Об этом сообщили в областном правительстве.

Мероприятие будет проходить на площади Ленина с 10:00 до 18:00.

В 10 часов состоится торжественное вручение золотых знаков отличия ГТО.

В 10:30 все желающие приглашаются на утреннюю разминку с лучшими фитнес-инструкторами региона.

С 11:00 жителей города ждут показательные выступления по ушу, соревнования по армспорту, турнир по боксу. Также в это время откроется площадка ВФСК ГТО.

С 12:00 до 13:00 будет работать «Летняя школа танцев».

В 13:00 стартует силовое шоу.

Спортивную атмосферу праздника поддержат молодежные творческие коллективы Орла.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40636

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