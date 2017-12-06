9 декабря в Орле напишут Всероссийский правовой диктант

В этот день в 10.00 по московскому времени во всех регионах нашей страны будет проходить Всероссийский правовой (юридический) диктант.

Испытание рассчитано на граждан Российской Федерации в возрасте от 14 лет. Его участники смогут оценить свой уровень знаний основ права и встретиться с известными юристами.

Вопросы диктанта будут касаться Конституции РФ, административной ответственности, трудовых, административных, гражданских и семейных прав.

Время выполнения заданий составит 60 минут.

По итогам диктанта будет сделана выборка по округам, полу, профессии, по степени сложности вопросов. Эти данные станут основой для оказания бесплатной юридической помощи и будут предоставлены органам государственной власти.

Результаты написания диктанта, правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайтах организаторов и партнеров диктанта.

На территории нашего региона диктант пройдет в г. Орле в корпусах ОГУ имени И. С. Тургенева по адресам: ул. Комсомольская, д. 95, ул. Наугорское шоссе, д. 29, ул. Наугорское шоссе, д. 40.

Также одной из площадок станет Центр по оказанию бесплатной юридической помощи Адвокатской палаты Орловской области (г. Орел, ул. Комсомольская, д. 127).

Организаторами мероприятия выступают Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

За получением дополнительной информации можно обращаться по телефону: 8953-817-7614 (Цуканова Елена Владимировна).

Напомним, что 9 декабря также будет проходить Всероссийский правовой диктант.

В нашем регионе его можно будет написать в 12.00 в корпусе Орловского государственного университета экономики и торговли (г. Орел ул. Октябрьская, 12, аудитория 114-2.)