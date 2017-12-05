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  3. 9 декабря в Орле напишут Всероссийский правовой диктант

9 декабря в Орле напишут Всероссийский правовой диктант

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05.12.2017

Каждый желающий сможет пройти тестирование на знание основ юридической грамотности и получить персональный правовой портрет, характеризующий проблемы и возможности человека в сфере права.

Инициаторами проведения мероприятия являются Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Европейская Юридическая Служба, Ассоциация юристов России, МГЮА имени О. Е. Кутафина.

В нашем регионе правовой диктант можно будет написать в корпусе Орловского государственного университета экономики и торговли (город Орел ул. Октябрьская, 12, аудитория 114-2.)

По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на повышение уровня правовой грамотности граждан РФ.

Более подробная информация, а также форма регистрации участников на сайте: https://diktant.els24.com/.

Для аккредитации СМИ на мероприятие необходимо направить на адрес электронной почты ргаvdiсtаnt@mаil.ru ФИО журналиста, наименование СМИ, контактный телефон, е-mаil. Телеканалам необходимо указать перечень оборудования.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/43528

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