9 декабря в Орле напишут Всероссийский правовой диктант

Каждый желающий сможет пройти тестирование на знание основ юридической грамотности и получить персональный правовой портрет, характеризующий проблемы и возможности человека в сфере права.

Инициаторами проведения мероприятия являются Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Европейская Юридическая Служба, Ассоциация юристов России, МГЮА имени О. Е. Кутафина.

В нашем регионе правовой диктант можно будет написать в корпусе Орловского государственного университета экономики и торговли (город Орел ул. Октябрьская, 12, аудитория 114-2.)

По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на повышение уровня правовой грамотности граждан РФ.

Более подробная информация, а также форма регистрации участников на сайте: https://diktant.els24.com/.

Для аккредитации СМИ на мероприятие необходимо направить на адрес электронной почты ргаvdiсtаnt@mаil.ru ФИО журналиста, наименование СМИ, контактный телефон, е-mаil. Телеканалам необходимо указать перечень оборудования.