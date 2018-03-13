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89% сотрудников бюджетных организаций Орловской области используют карты «Мир»

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13.03.2018

По итогам прошлого года жителям Орловской области выдано более 152 тыс. национальных платежных карт «Мир». Они составляют уже порядка 12% от общего числа карт, используемых при расчетах. Доля «активных» карт «Мир» в регионе (от общего количества действующих) в четвертом квартале 2017 года выросла до 59%.

Как отмечает Отделение по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, орловские бюджетники все активнее пользуются этой картой для безналичной оплаты товаров и услуг. Если в начале прошлого года на снятие наличных с карты «Мир» приходилось 36% операций, то в четвертом квартале этот показатель снизился до 21%.

Всего за прошлый год в Орловской области по этим картам совершено почти 2,5 млн операций на общую сумму 4,2 млрд рублей.

В значительной степени рост объемов безналичных операций обусловлен развитием платежной инфраструктуры. За прошлый год на территории региона в организациях торговли и услуг количество электронных терминалов возросло на 21,4% (более 10 тыс. единиц).

Напомним, что работники бюджетной сферы должны перейти на карты «Мир» до 1 июля 2018 года, а нынешние пенсионеры — по мере истечения срока действия имеющихся у них карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020 года.

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