8 сентября в Орле пройдет образовательная акция "Город с книгой"

В Международный день грамотности, 8 сентября, Централизованная библиотечная система города Орла проведет акцию «Город с книгой». В библиотеках и скверах состоятся встречи с орловскими писателями и поэтами, известными людьми города, чтения произведений, ставших классикой, театрализованные представления, игры, викторины, конкурсы, экскурсии.

В 9.45 в Орловском технологическом институте им. Поликарпова состоится презентация электронной выставки «Коллекция редких книг ЦГБ им. А.С. Пушкина».

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Гостиная, 2) в 12 часов состоится Библиофорум «Молодёжь. Чтение. Успех». Поговорить с молодой аудиторией придут известные люди города: политики, писатели, журналисты, преподаватели, артисты. На мероприятии также состоится награждение победителей краеведческой on-line викторины «Экологический калейдоскоп», состоявшейся на сайте ЦБС.

У входа в библиотеку в 15 часов пройдет акция «Книге — вторая жизнь».

Библиотечно-информационный центр приглашает в 18.30 на акцию «BOOK-LOVERS» на площадь «Юности» (в районе ДЮСШ «Атлант»). Детям и взрослым будут предложены интеллектуальные игры и конкурсы, возможность прочитать стихи поэтов-юбиляров 2017 года и новинка — книжные дегустации.

Библиотека им. Фета (ул. Матвеева, 29) приглашает в 12 часов в читальный зал под открытым небом в сквер перед библиотекой. Здесь будут читать стихи А.А.Фета, можно будет познакомиться не только с жизнью и творчеством поэта, но и с редкими изданиями его книг.

Детские библиотеки предлагают своим читателям яркую познавательную программу. Центральная детская библиотека им. Крылова (ул. Ленина, д. 16/20) подготовила творческую встречу с орловским писателем Татьяной Грибановой, которая пройдет в 14 часов, и трансляцию аудиозаписей стихов орловских поэтов на улице Ленина. Детская библиотека им. Гайдара (ул. Октябрьская, 39) приглашает в 12 часов на встречу с поэтом Валентиной Корневой и предлагает большую игровую программу.