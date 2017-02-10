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  3. 71% россиян не одобряют упрощение процедуры получения гражданства РФ жителями СНГ

71% россиян не одобряют упрощение процедуры получения гражданства РФ жителями СНГ

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10.02.2017

Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ, в том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде — 35%. Идею упрощения процедур поддержало 19% опрошенных, причем наибольшее количество сторонников такого подхода — среди 60-летних и старше (27%), то есть имевших длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, по данным исследования, большинство респондентов (59%) не поддерживают предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства.

«Нестабильная экономическая ситуация и непрогнозируемая ситуация на рынке труда — не лучшее время для либерализации миграционного законодательства, упрощения процедур получения гражданства. На отношение к вопросам регулирования миграционных процессов оказывают влияние и серьезные проблемы, с которыми столкнулись европейские страны в результате неконтролируемого притока мигрантов. Есть понимание, что стимулирование притока новых ресурсов из стран ближнего зарубежья, проведение миграционной амнистии для незаконно находящихся на территории Российской Федерации — меры, которые могут усилить конкуренцию на рынке труда, а также потребуют выделения дополнительных расходов. Однако проблема теневой занятости мигрантов — одна из ключевых задач в области управления миграционными процессами, требующих решения», — прокомментировала ТАСС результаты исследования директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

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